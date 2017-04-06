Трампу предложили ударить по Сирии крылатыми ракетами

Министр обороны США Джеймс Мэттис выступил с предложением нанести удар по Сирии крылатыми ракетами. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник.

«Мэттис проинформирует Трампа во Флориде о некоторых вариантах (ответных действий на химическую атаку — прим. Рамблер/новости), один из которых — удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС США», — заявил собеседник телеканала.

6 апреля появилась информация, что Дональд Трамп рассматривает военные меры в отношении Сирии. По сообщениям, президент США еще не принял окончательного решения, но консультируется на эту тему с главой Пентагона Мэттисом. Трамп ранее заявлял, что трагедия в Идлибе заставила его изменить взгляд на режим президента Сирии Башара Асада

4 апреля город Хан-Шейхун подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 72 человека, в том числе и 27 детей. Американские власти возлагают ответственность за атаку на правительственные войска. Дамаск отвергает все обвинения в применении запрещенного вооружения. Россия призывает не делать поспешных выводов, однако отмечает, что «поддержка Москвы президента Сирии Башара Асада не безоговорочная».