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Трамп задумался о военных мерах против Сирии
Соединенные Штаты могут начать военную операцию в Сирии. Подобные меры находятся на рассмотрении главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
Собеседник телеканала отметил, что на настоящий момент окончательного решения нет, однако президент США обсуждает возможную военную операцию с министром обороны Джеймсом Мэттисом. 5 апреля Трамп заявил, что химическая атака в Идлибе изменила его взгляд на режим президента Сирии Башара Асада. Глава США отметил, что инцидент не может быть проигнорирован цивилизованным миром. Трамп также отметил, что трагедия стала возможна из-за «слабости и нерешительности администрации Барака Обамы».
4 апреля город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 58 человек, в том числе и 11 детей. Американские власти сообщили, что будут расценивать инцидент как военное преступление, если факт применения отравляющих веществ подтвердится. В Москве призвали дождаться результатов расследования происшествия.
Сирийские власти отвергли все обвинения в применении запрещенного вооружения. В 2013 году Организации объединенных наций (ООН) сообщила о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия. США начали готовить военную операцию против Сирии, от которой впоследствии отказались. Химическое оружие сирийских властей было передано под международный контроль.
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