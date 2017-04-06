Трамп задумался о военных мерах против Сирии

Соединенные Штаты могут начать военную операцию в Сирии. Подобные меры находятся на рассмотрении главы государства Дональда Трампа . Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала отметил, что на настоящий момент окончательного решения нет, однако президент США обсуждает возможную военную операцию с министром обороны Джеймсом Мэттисом . 5 апреля Трамп заявил, что химическая атака в Идлибе изменила его взгляд на режим президента Сирии Башара Асада . Глава США отметил, что инцидент не может быть проигнорирован цивилизованным миром. Трамп также отметил, что трагедия стала возможна из-за «слабости и нерешительности администрации Барака Обамы ».

4 апреля город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 58 человек, в том числе и 11 детей. Американские власти сообщили, что будут расценивать инцидент как военное преступление, если факт применения отравляющих веществ подтвердится. В Москве призвали дождаться результатов расследования происшествия.