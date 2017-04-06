Госдеп рассердился из-за шутки на 1 апреля

Госдепартамент США отреагировал на шуточную «телеграмму», опубликованную 1 апреля в блоге, который специализируется на сплетнях о Госдепе, требованием немедленно удалить эту запись, пишет газета Washington Post. Блог опубликовал «телеграмму» с шуточными указаниями, названными «официальными» и «просочившимися в прессу». В них содержатся «рекомендации» по сокращению расходов, а также приведены «удачные» примеры: посольство США в Минске якобы перерабатывает бумажные полотенца, посольство в Аддис-Абебе реже смывает воду в туалете, консульство в Екатеринбурге выключает термостат даже зимой, вместо этого дипломаты обливаются ледяной водой для «акклиматизации», передает РИА «Новости».

В рекомендациях предлагалось использовать овец и коз на лужайках посольств вместо садовников, использовать при печати более мелкий шрифт, чтобы экономить чернила, делать доклады менее объемными для экономии бумаги.

Уже через час после поста ведущий блогер портала под псевдонимом Домани Сперо получил письмо от и.о. главы пресс-службы госдепа Марка Строха , который предположил, что «размещенная телеграмма является неправдой, подделкой».

«Это может быть первоапрельской шуткой, которую сыграли вы или которую сыграли с вами. В любом случае, мы просим вас удалить ее», - говорилось в письме. Сперо позднее разместил на сайте и это письмо.

Причем изначально Сперо не увидел этого письма, и тогда Строх спустя четыре часа написал еще одно с повторной просьбой удалить запись «немедленно». Слово «немедленно» Строх написал полностью заглавными буквами.

Новое письмо блогер увидел, но удалять «телеграмму» не стал, а разместил над ней письма от Строха, добавив, что первоапрельские телеграммы публиковались на протяжении девяти лет, но до этого их никогда не просили удалить.

«Должно быть, это ... хм... тяжело, когда каждый день - как Первое апреля», - отметил Сперо.