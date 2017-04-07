Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Украина поддержала американский удар по Сирии
Украина поддержала удар США по Сирии «для предотвращения дальнейших военных преступлений режима» президента страны Башара Асада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Украины.
«Любое применение химоружия, которое является одним из видов оружия массового уничтожения, является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением. Виновники должны быть безусловно привлечены к ответственности», - заявили в ведомстве.
В МИДе отметили, что «безнаказанность нарушителя международного права, применяющего химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлениям». «Постоянное блокирование Россией работы СБ ООН является неприемлемым и должно получить надлежащую оценку», - подчеркнули представители ведомства, добавив, что «спонсоры сирийского режима также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения».
«Действия США должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлений против мирного населения», - заключили дипломаты.
Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных сил Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Авиабаза получила значительные разрушения. В Генштабе сирийской армии заявляли о шести жертвах атаки, среди которых есть мирные жители. По информации СМИ, в результате удара погибли девять человек, в том числе четверо детей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что удар стал ответом на химическую атаку, произошедшую в Сирии. По мнению Трампа, это позволит предотвратить распространение химического оружия. В России удар назвали «актом агрессии против суверенного государства». Действия Штатов также осудили в Иране. Ракетную атаку поддержали союзники США по НАТО (Германия, Великобритания, Франция и другие страны).
Оставить комментарий