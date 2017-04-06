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СБУ проверит Владимира Меньшова
Владимир Меньшов
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) решила проверить российского режиссера Владимира Меньшова после появления информации о том, что он передал ДНР миллион рублей. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на представителя СБУ Елену Гитлянскую.
По ее словам, служба проверит, «куда пошли средства». Представитель СБУ уточнила, что, если деньги были направлены «на финансирование ДНР», в отношении Меньшова могут начать уголовное производство. «Но, если это было сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка - это другое дело. Поэтому нужно тщательно изучить этот вопрос. Тем более, пропагандист мог написать одно, а на самом деле было все по-другому», - заявила Гитлянская.
Накануне писатель Захар Прилепин написал на своей странице в Facebook, что Меньшов принес на его передачу «Чай с Захаром» пакет с миллионом рублей и компьютером. «Говорит: вот я денег привез - помочь Донбассу», - рассказал Прилепин, добавив, что режиссер попросил не делать из его поступка шумихи.
Ранее Прилепин занял должность политрука в одном из подразделений Вооруженных сил ДНР, а глава республики Александр Захарченко вручил писателю погоны майора. СБУ возбудила против Прилепина уголовное дело.
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