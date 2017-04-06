СБУ проверит Владимира Меньшова

По ее словам, служба проверит, «куда пошли средства». Представитель СБУ уточнила, что, если деньги были направлены «на финансирование ДНР», в отношении Меньшова могут начать уголовное производство. «Но, если это было сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка - это другое дело. Поэтому нужно тщательно изучить этот вопрос. Тем более, пропагандист мог написать одно, а на самом деле было все по-другому», - заявила Гитлянская.

Накануне писатель Захар Прилепин написал на своей странице в Facebook, что Меньшов принес на его передачу «Чай с Захаром» пакет с миллионом рублей и компьютером. «Говорит: вот я денег привез - помочь Донбассу», - рассказал Прилепин, добавив, что режиссер попросил не делать из его поступка шумихи.