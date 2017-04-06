Главное сейчас
Главные события у вас в почте
На восток ДНР отправились автобусы с мужчинами призывного возраста
Очевидец сообщил изданию Life, что на восток ДНР направляются автобусы с мужчинами призывного возраста.
Сообщается, что в сторону Саур-Могилы едет колонна автобусов.
Министр обороны ДНР генерал-майор Владимир Кононов сообщил изданию Life, что в ДНР объявлен мобилизационный сбор. Цель сборов - проверить потенциал на случай нападения Украины.
Всего мобилизованы 27 тысяч мужчин.
Оставить комментарий