Спикер парламента Бибилов лидирует на президентских выборах в Южной Осетии

Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов лидирует на президентских выборах в республике, за него проголосовали 54,18 процента пришедших на участки. Как написала у себя в Facebook сотрудница республиканского парламента Мадина Валиева, это результаты после обработки 91 процента бюллетеней.

РИА Новости приводит данные южноосетинского Центризбиркома после обработки 35 процентов протоколов, согласно которым Бибилов побеждает на выборах. Как сообщила глава ЦИК Белла Плиеве, он набирает 48,7 процента. У Тибилова — 26,5 процента, у Гаглоева — 19,1 процента.

Президентские выборы прошли в Южной Осетии 9 апреля. Для победы кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов.