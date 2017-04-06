Охранника вице-президента США застали с проституткой

Сотрудника Секретной службы США, который отвечает за охрану вице-президента США Майкла Пенса , задержали в одном из отелей штата Мэриленд, где он встречался с проституткой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина был временно отстранен от выполнения своих обязанностей.

Инцидент произошел в конце прошлой недели. Администратор отеля позвонил в полицию и сообщил о «подозрительной активности» в одном из номеров. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, когда он вышел из номера, в котором оставил проститутку.

По информации источника, агент в тот день не находился при исполнении служебных обязанностей. Мужчина лично сообщил о произошедшем своему начальству. Сотруднику Секретной службы предъявили обвинения в домогательствах. Он был отправлен в административный отпуск, также ему временно ограничили допуск к секретной информации.

Сотрудники Секретной службы США неоднократно оказывались в центре скандалов, после череды которых предыдущий президент Барак Обама поменял руководство службы. Так, в марте 2015 года двое пьяных агентов на служебной машине врезались в ограждение у Белого дома, и, тем самым, помешали расследованию, проводившемуся возле резиденции американского лидера.

В марте 2014-го трое агентов были отправлены из Нидерландов в США после того, как одного из них обнаружили пьяным в холле амстердамского отеля. Агент был без сознания. Двое его сослуживцев были наказаны как соучастники, поскольку не воспрепятствовали нарушению дисциплины.

В ноябре 2013 года американский сенатор Рональд Джонсон сообщил о многочисленных случаях неподобающего поведения агентов и руководства Секретной службы в как минимум 17 странах мира. В частности, речь шла об использовании услуг проституток, походах по борделям и установлении внебрачных отношений с иностранцами, не прошедшими должной проверки.

Секретная служба США занимается охраной президента и его семьи, а также бывших американских лидеров.