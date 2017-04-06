Британия и США заявили о намерении принять меры против Сирии в обход Совбеза ООН

Великобритания и США объявили о планах принять меры против Сирии в обход Совбеза ООН , если тот не согласует резолюцию по химатаке в Сирии.

«Соединённое Королевство будет вместе с союзниками искать справедливость для жертв химических атак в Сирии. Мы будем действовать другими путями», — приводит слова Райкрофта ТАСС.

Постпред США при Совбезе ООН Никки Хейли таже отметила, что если ООН оказывается неспособной организовать коллективные действия, то «государствам приходится действовать самостоятельно».

Ранее зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков в ходе заседания Совбеза по ситуации в Идлибе назвал инцидент в Хан-Шейхуне частью кампании против Дамаска.

Во вторник, 4 апреля, Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о гибели 80 человек в результате атаки с применением химоружия в Хан-Шейхуне. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

В свою очередь, командование сирийской армии отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков.