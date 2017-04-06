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Южная Корея испытала собственную баллистическую ракету

Южная Корея испытала баллистическую ракету
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Южная Корея сообщила об испытании собственной баллистической ракеты с дальностью полета до 800 километров, сообщает агентство Рёнхап.
По его данным, на испытании присутствовал министр обороны страны Хан Мин Гу. Дата пуска ракеты не называется.
"Недавно на испытательном полигоне в Анхыне при Институте оборонных исследований министерства обороны проведено испытание баллистической ракеты типа "Хёнму" с дальностью 800 километров", — приводит Рёнхап слова военного источника.
В мире Оружие Южная Корея
Министерство обороны
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