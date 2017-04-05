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В Госдепе заявили о сокращении финансовой помощи Украине
США сократят финансовую помощь Украине, заявила заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк на конференции в Atlantic Council.
«Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что бюджет на международную помощь будет также меньше», — приводит её слова РИА Новости.
В свою очередь, бывший американский посол на Украине Джон Хёрбст подтвердил, что выделение помощи Киеву будет сокращено, но добавил, что это связано с внутренними делами в США.
В декабре экс-президент США Барак Обама подписал закон о военных расходах на 2017 финансовый год, куда был включён пункт об увеличении финансирования обороны Украины.
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