В Госдепе заявили о сокращении финансовой помощи Украине

США сократят финансовую помощь Украине, заявила заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк на конференции в Atlantic Council.

«Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что бюджет на международную помощь будет также меньше», — приводит её слова РИА Новости.

В свою очередь, бывший американский посол на Украине Джон Хёрбст подтвердил, что выделение помощи Киеву будет сокращено, но добавил, что это связано с внутренними делами в США.