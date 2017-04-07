Швеция призвала сопоставить удар США в Сирии с международным правом

В министерстве иностранных дел Швеции высказали сомнение в том, что ракетный удар США по Сирии соответствует международному праву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Маргот Валльстрём.

«Пока неясно, является ли нанесенный ночью ракетный удар новой политикой США. Важно, чтобы в основе была международно-правовая основа для действий. Проведенное ночью ракетное нападение поднимает вопросы о том, как это может быть совместимо с международным правом», - заявила Валльстрём.

Валльстрём добавила, что дипломатическим урегулированием конфликта должен заняться Совет Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Министр подчеркнула, что «настало время для того, чтобы сирийский народ определил свое будущее». По словам дипломата, химическая атака в сирийской провинции Идлиб «вызывает отвращение». Валльстрём выразила сожаление тем фактом, что постоянным членам СБ ООН не удалось прийти к соглашению по поводу резолюции о проведении расследования трагедии. 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Два американских корабля произвели выстрелы 59 «Томагавками». Американский глава Дональда Трамп объяснил, что атака направлена на предотвращение применения химического оружия правительственными войсками арабской республики. В результате американских ударов погибли семь человек: пятеро военнослужащих и двое мирных жителей, еще семь человек получили тяжелые ранения. Аэродром был выведен из строя.