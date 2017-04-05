Главное сейчас
Главные события у вас в почте
СМИ сообщили, что в Донбассе убит российский актер
Фото: скриншот youtube
Украинские СМИ сообщают, что селе Пикузы в зоне АТО на Донбассе погиб российский актер по кличке Кедр Эркин Исманов.
Сообщается, что он воевал на стороне ополченцев. По информации прессы, Исманов погиб 3 апреля, однако не уточняется, как он мог погибнуть.
Отметим, в Донбассе Исманов находился с июля 2014 года. Он имел опыт боевых действий в Чечне и жил в Москве, где подрабатывал актером.
Оставить комментарий