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360tv.ru

Видео удара США по базе в Сирии выложили в сеть

В интернете появилась видеозапись запуска ракет США по базе правительственных войск Сирии.
Напомним, что американские военные корабли нанесли ракетный удар по базе правительственных войск в Сирии. Президент США уже сделал по этому поводу специальное заявление.
По данным СМИ, на территории обстрелянной базы могли быть граждане России.
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