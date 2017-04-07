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Видео удара США по базе в Сирии выложили в сеть
В интернете появилась видеозапись запуска ракет США по базе правительственных войск Сирии.
Напомним, что американские военные корабли нанесли ракетный удар по базе правительственных войск в Сирии. Президент США уже сделал по этому поводу специальное заявление.
По данным СМИ, на территории обстрелянной базы могли быть граждане России.
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