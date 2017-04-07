Видео удара США по базе в Сирии выложили в сеть

В интернете появилась видеозапись запуска ракет США по базе правительственных войск Сирии.

Напомним, что американские военные корабли нанесли ракетный удар по базе правительственных войск в Сирии. Президент США уже сделал по этому поводу специальное заявление.

По данным СМИ, на территории обстрелянной базы могли быть граждане России.