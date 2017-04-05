Геращенко назвал бредом заявление EBU о переносе "Евровидения" в Берлин

Депутат Верховной Рады , советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал не иначе как бредом заявление ставшей жертвой российских пранкеров гендиректора Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре о том, что международный конкурс эстрадной песни "Евровидение-2017" может состояться не в Киеве, а в Берлине, сообщает Life.

«У меня нет времени этот бред комментировать. Всё будет на Украине. Всё будет как надо», — заявил советник главного украинского полицейского.

Как рассказала Дельтенре пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили главе EBU от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана , в столице Германии уже всё для этого готово и зарезервировано.

Глава EBU также открыто выступила в защиту представляющей Россию на «Евровидении» певицы Юлии Самойловой , которой СБУ запретила въезд на Украину из-за концертов в «оккупированном» Крыму.

Читайте материал СМИ: глава EBU пообещала пранкерам перенести «Евровидение-2017» в Берлин