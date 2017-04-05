Иванка Трамп призналась, как она критикует отца

Ставшая официальным советником президента Соединённых Штатов Иванка Трамп поделилась откровениями о том, как она подвергает критике своего отца – американского лидера Дональда Трампа — в тех областях политики США, по которым их мнения разнятся, сообщает The Cut.

По её словам, в некоторых случаях она просто протестует или публично выступает на ТВ, а в других ситуациях повлиять на несогласного папу можно «тихо», «откровенно» и «напрямую».

Как отметила дочь главы американского государство, если она не выступает публично, то это вовсе не означает, что она не говорит отцу «суровую правду». Однако Трамп уклонилась от ответа, когла её попросили привести конкретные примеры. Она лишь оговорилась, что со временем американцы вряд ли узнают о большей части того влияния, которым она обладает.

Ранее Иванка Трамп назвала себя «соучастницей отца».