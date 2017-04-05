США сократят финансовую помощь Украине

США планируют уменьшить финансовую помощь Украине. С таким заявлением выступила заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк . Ее слова передает РИА Новости

«Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше», — заявила Бринк.

Свое заявление Бринк сделала на конференции в Atlantic Council, отвечая на вопрос журналиста о выделении помощи Киеву. Бывший посол Соединенных Штатов на Украине Джон Хербст подтвердил сокращение размеров помощи Украине. Дипломат добавил, что это связано с внутренними делами в США.