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США сократят финансовую помощь Украине
США планируют уменьшить финансовую помощь Украине. С таким заявлением выступила заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк. Ее слова передает РИА Новости.
«Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше», — заявила Бринк.
Свое заявление Бринк сделала на конференции в Atlantic Council, отвечая на вопрос журналиста о выделении помощи Киеву. Бывший посол Соединенных Штатов на Украине Джон Хербст подтвердил сокращение размеров помощи Украине. Дипломат добавил, что это связано с внутренними делами в США.
3 апреля Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине транша в миллиард долларов. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что власти Европейского союза также выделили Киеву 600 миллионов долларов. Четырехлетняя программа помощи Украине предполагает выделение 17,7 миллиардов долларов. В рамках этой программы украинские власти уже получили 7,7 миллиардов долларов.
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