Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Порошенко назначил Гайдар своим советником
Украинский президент Петр Порошенко назначил одесского депутата Марию Гайдар своим советником. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
В тексте указа отмечается, что Гайдар будет работать вне штата.
В 2009–2011 годах Гайдар была советником по социальным вопросам губернатора Кировской области Никиты Белых, затем исполняющей обязанности вице-губернатора по вопросам здравоохранения и соцразвития. В 2012–2013 годах Гайдар занимала должность советника по социальным вопросам вице-мэра Москвы Леонида Печатникова.
Позже Гайдар переехала на Украину. В июле 2015 года Михаил Саакашвили, занимавший пост губернатора Одесской области, назначил ее своим заместителем по социальной политике. В августе 2015-го Порошенко торжественно вручил Гайдар украинский паспорт. В ответной речи она заявила, что у нее и Украины есть общий враг - «авторитарный режим, который убивает людей как в России, так и на Украине».
В мае 2016 года Гайдар пришлось уволиться с поста вице-губернатора, так как она оставалась гражданкой России, а по новому закону госслужащие не могут иметь какое-либо гражданство, помимо украинского. Кроме того, отказ от иностранного паспорта является условием получения гражданства Украины. При этом Гайдар осталась депутатом Одесского облсовета.
В сентябре прошлого года Гайдар обратилась с прошением о выходе из гражданства РФ «в связи с вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России».
Оставить комментарий
Последние новости
-
Коммерсант
-
Ридус
-
Российская Газета