Порошенко назначил Гайдар своим советником

В тексте указа отмечается, что Гайдар будет работать вне штата.

В 2009–2011 годах Гайдар была советником по социальным вопросам губернатора Кировской области Никиты Белых , затем исполняющей обязанности вице-губернатора по вопросам здравоохранения и соцразвития. В 2012–2013 годах Гайдар занимала должность советника по социальным вопросам вице-мэра Москвы Леонида Печатникова

Позже Гайдар переехала на Украину. В июле 2015 года Михаил Саакашвили , занимавший пост губернатора Одесской области, назначил ее своим заместителем по социальной политике. В августе 2015-го Порошенко торжественно вручил Гайдар украинский паспорт. В ответной речи она заявила, что у нее и Украины есть общий враг - «авторитарный режим, который убивает людей как в России, так и на Украине».

В мае 2016 года Гайдар пришлось уволиться с поста вице-губернатора, так как она оставалась гражданкой России, а по новому закону госслужащие не могут иметь какое-либо гражданство, помимо украинского. Кроме того, отказ от иностранного паспорта является условием получения гражданства Украины. При этом Гайдар осталась депутатом Одесского облсовета.

В сентябре прошлого года Гайдар обратилась с прошением о выходе из гражданства РФ «в связи с вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России».