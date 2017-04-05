В Совбез ООН внесен проект резолюции по инциденту с химоружием в Сирии

Великобритания, США и Франция распространили среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции по инциденту с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство США при всемирной организации.

«Этим вечером совместная резолюция США, Великобритании и Франции, касающаяся сообщений о применении химического оружия в районе Хан-Шейхуна в Сирийской Арабской Республике 4 апреля, была распространена среди членов Совета Безопасности», — говорится в сообщении.

Документ будет находится на так называемой процедуре умолчания до 9:00 среды, 5 апреля (16:00 мск). Делегации в течение этого времени смогут высказать свои возражения по тексту. В 17:00 мск Совбез соберется на открытое заседание.

О «газовой атаке» стало известно во вторник, 4 апреля. Утверждалось, что самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали около 200.

Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.