Правительство Украины становится временным

На следующей неделе, 14 апреля, на Украине истекает годичный иммунитет правительства премьера Владимира Гройсмана . В связи с этим многие политики прогнозируют новый виток кризиса в стране, который может привести к отставке кабинета министров и досрочным выборам. Насколько велика вероятность такого развития событий, разбирались в Киеве корреспонденты "Ъ" Максим Юсин и Янина Соколовская

"Уныние и неуверенность"

"Сегодня уже точно можно сказать, что относительно спокойный период в нашей жизни закончился. Противники президента сумели раскачать лодку, и сейчас Украина вновь возвращается в привычное состояние неопределенности и нестабильности. Что будет завтра -- никто не знает",-- говорит "Ъ" депутат Верховной рады от правящего "Блока Петра Порошенко " (БПП), который еще месяц назад, также беседуя с "Ъ", смотрел на ситуацию гораздо более оптимистично.

Впрочем, за этот месяц слишком многое на Украине изменилось, и это позволяет понять эволюцию взглядов депутата. "Сейчас доминирующее настроение во власти -- уныние и неуверенность. Страна вступила в полосу испытаний, и ни у кого нет гарантий безоблачного будущего",-- говорит "Ъ" руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев . "Президент хотел бы отправить в отставку Гройсмана, использовав его в качестве громоотвода. Но не факт, что этот сценарий сработает. Хорошего варианта вообще не просматривается,-- продолжает господин Карасев.-- Встает вопрос: кто вместо Гройсмана? Сможет ли власть при новой конфигурации эффективно функционировать? В этом уверенности нет".

Депутат Рады от БПП Александр Черненко признает, что против кабинета Гройсмана работают серьезные силы "как в парламенте, так и вне его".

При этом собеседник "Ъ" считает: у правительства есть шанс отбить атаку, продолжить работу и "сорвать планы противников Порошенко, мечтающих о досрочных парламентских и президентских выборах".

"Деструктивные элементы"

Что это за силы, в окружении президента четко знают. Там составили даже своего рода перечень "деструктивных элементов", стремящихся расшатать ситуацию в стране.

"Основной противник Порошенко сегодня -- это, конечно, Игорь Коломойский (олигарх и бывший глава Днепропетровской областной администрации.-- "Ъ"),-- говорит "Ъ" близкий к администрации президента политтехнолог Виктор Уколов .-- И неслучайно он активизировался именно сейчас. Уже в конце мая Коломойскому надо будет заплатить в бюджет значительную часть долгов принадлежавшего ему, а затем национализированного Приватбанка. Он должен вкладчикам примерно 135 млрд гривен (около 285 млрд руб.-- "Ъ"), но не хочет компенсировать даже часть этой суммы, предпочитая переложить ответственность на государство. Коломойскому легче взорвать ситуацию в стране, спровоцировать кризис, чтобы в этих условиях было удобнее торговаться с ослабленным правительством".

Собеседники "Ъ" в Киеве, близкие к БПП и администрации Порошенко, считают "абсурдной и смехотворной" версию, которую продвигают на телеканалах поддерживающие власть депутаты и политологи: якобы Игорь Коломойский подрывает позиции президента "в интересах Кремля", стремясь обелить свой образ в глазах Москвы и вернуть себе потерянную собственность в Крыму.

Курс на досрочные выборы

Помимо Игоря Коломойского в числе тех, кто заинтересован в раскачивании ситуации, собеседники "Ъ" из окружения президента Украины называют экс-премьера Юлию Тимошенко , лидера партии "Батькивщина", которая, по данным большинства опросов, сейчас занимает первое место по популярности в стране.

"Тимошенко заинтересована в том, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Ведь если выборы (как президентские, так и парламентские) состоятся в срок, в 2019 году, нет гарантий, что "Батькивщина" сумеет к тому времени остаться на пике популярности -- слишком быстро меняется обстановка",-- говорит источник "Ъ" в администрации президент Украины.

"По нашим данным, Коломойский фактически вступил в союз с Тимошенко,-- продолжает сотрудник президентской администрации.-- Недавно Александр Абдуллин, правая рука Тимошенко и ее казначей (депутат Рады от "Батькивщины".-- "Ъ"), вместе с прибывшим из Женевы Коломойским летал в Ровенскую область, чтобы провести там переговоры со своими союзниками из числа региональных руководителей, в том числе с возглавляющим Волынский облсовет Игорем Палицей (олигарх, бывший губернатор Одесской области.-- "Ъ")".

Упомянув об этом, собеседник "Ъ" предлагает вспомнить, сколько "странных историй" произошло в последнее время именно на Западной Украине, которую посетил "совместный коломойско-тимошенковский десант",-- обстрел из гранатомета польского консульства в Луцке, блокада польско-украинской границы радикально настроенными демонстрантами, серия убийств и вооруженных нападений.

Источник "Ъ" в парламентской фракции "Батькивщины" назвал "бредом больного воображения" предположение о причастности членов партии к последним событиям на Западной Украине. При этом он отказался комментировать информацию о совместном визите в регион господ Коломойского и Абдуллина.

Самоубийственная блокада

Помимо Игоря Коломойского и Юлии Тимошенко в числе тех, кто заинтересован в досрочных выборах, называют партию "Самопомощь", которую возглавляет мэр Львова Андрей Садовый и которая, по мнению многих киевских собеседников "Ъ", также вступила в "ситуативный альянс" с господином Коломойским.

В качестве примеров этого альянса приводят экономическую блокаду Донбасса, которая на первом этапе проводилась вопреки позиции президента и премьера и нанесла ощутимый удар по украинской экономике.

"Если бы не блокада, вызвавшая разрыв технологических цепочек, экономические показатели страны были бы в этом году весьма приличными,-- говорит "Ъ" экономист Андрей Блинов , руководитель проекта "Путь к успеху".-- Для Украины складывалась очень благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. На мировом рынке существенно, почти в два раза, выросли цены на сталь и на руду, приносящих значительную часть валютной выручки. Все шло к тому, что по итогам года экономика показала бы вполне приличный рост в 4%. Но блокада спутала все карты. И будет удачей, если теперь мы вообще выйдем в ноль".

Результаты блокады, которую под "патриотическими" лозунгами проводят радикально настроенные депутаты Рады (главным образом из фракции "Самопомощь"), продолжают сказываться на украинской экономике. На прошлой неделе прекратил работу очередной завод -- Днепровский металлургический комбинат. Причиной стали перебои с поставками кокса, которые шли с территории непризнанной Донецкой народной республики.

По мнению киевских собеседников "Ъ", именно нарастание экономических проблем под влиянием блокады Донбасса и других дестабилизирующих факторов стало одной из причин того, что часть команды президента Порошенко начала склоняться к идее досрочных выборов. "Логику президентского окружения можно понять. Экономическая ситуация стремительно ухудшается. Уже в следующем году платить по внешним долгам придется гораздо больше, чем в этом, а в 2019-м -- еще больше. Деньги брать неоткуда. Проблемы придется перекладывать на граждан. Поэтому лучше провести выборы как можно быстрее, пока избиратели еще не почувствовали в полной мере ухудшения своего положения. В 2019 году протестный электорат может оказаться гораздо более мощным, чем сегодня",-- говорит "Ъ" Вадим Карасев.

"В этом году по внешним долгам правительство должно заплатить всего $2,5 млрд. Но этот льготный период заканчивается, уже в 2018-м выплаты составят $6 млрд",-- подтверждает "Ъ" Андрей Блинов. По его словам, в период с 2018 по 2021 год Украине придется платить внешним кредиторам примерно треть своего ВВП, что можно считать "неподъемной задачей" (для сравнения: в 2017 году выплаты составят 1/7 ВВП).

Идея досрочных выборов, которая раньше была популярна главным образом в оппозиционных рядах, приобретает все больше сторонников среди представителей партии власти. "По моим данным, в БПП, "Батькивщине" и "Оппозиционном блоке" уже начали готовиться к досрочным выборам. Заметно оживился рынок политтехнологов, заточенных на избирательные кампании",-- говорит "Ъ" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич . Впрочем, он тут же оговаривается: "Из этого не следует, что выборы обязательно состоятся. В прошлом году примерно в это время, весной, многие тоже говорили, что выборы неизбежны. Однако власти сумели отвести угрозу".

"Подвешенное правительство"

Не уверен в том, что дело дойдет до досрочных выборов, и депутат Рады от Радикальной партии Игорь Попов . "Наиболее вероятный вариант -- подвешенное правительство,-- говорит он "Ъ".-- То есть отчет правительства за первый год его работы будет принят во внимание парламентом. Но вот программу кабинета на второй год депутаты не утвердят. А значит, правительство не получит иммунитета на год -- это произошло бы только в случае одобрения его программы. Стало быть, над премьером постоянно будет нависать вотум недоверия -- как дамоклов меч. Это сузит свободу маневра и Порошенко, и Гройсмана".

Господин Попов представляет Радикальную партию Олега Ляшко . Эту политическую силу многие украинские эксперты называют в числе потенциальных союзников властей, если им понадобится сформировать стабильную правящую коалицию в Раде. На сегодняшний день такой коалиции нет: составившие в свое время большинство фракции БПП и "Народного фронта" уже не могут обеспечить требуемые 226 голосов.

Это дает повод главному оппозиционеру в парламенте Юлии Тимошенко требовать "пересчет по головам" всех депутатов, чтобы понять, сохранилось ли до сих пор большинство и, следовательно, легитимно ли правительство.

Пока властям удается не допустить такого пересчета, но на крайний случай, как уверяют осведомленные собеседники "Ъ", команда Петра Порошенко готовит "вариант Ляшко": Радикальная партия с ее 22 депутатами присоединяется к коалиции. Что ее лидер потребует взамен -- отдельный болезненный вопрос.

"Ляшко слишком любит деньги. Когда-нибудь это его погубит. Но пока мы вынуждены иметь с ним дело",-- признается источник "Ъ" в администрации Петра Порошенко.

О "коррупционной составляющей" в карьере Олега Ляшко собеседник "Ъ" в администрации президента предпочел говорить анонимно, и его можно понять: лидер радикалов -- потенциальный партнер по коалиции. Впрочем, другие политики позволяют себе называть вещи своими именами -- в прямом телеэфире. Как это сделал, например, депутат Рады от "Самопомощи" Егор Соболев в последнем выпуске программы "Право на власть" на телеканале "1 плюс 1": "Ляшко пришел в Раду бедным человеком, а сейчас у него сотни миллионов долларов".

"Цинизм и безответственность"

Решающую роль в вопросе о судьбе правительства и о досрочных выборах мог бы сыграть голос западных союзников Киева. В прошлом и президент, и его противники неоднократно прислушивались к "железным аргументам", которые доводили до них американские и западноевропейские дипломаты. Однако именно в этот критический момент представители и США, и ЕС свою позицию четко не артикулируют. Им пока не до Украины.

"Команда Дональда Трампа так пока и не определилась, какова ее цель на украинском направлении и кто будет за это направление отвечать,-- говорит "Ъ" Игорь Попов.-- Немцы и французы, участники нормандского процесса, тоже взяли паузу, так как в обеих странах в этом году предстоят выборы".

Что касается расклада сил в Раде, то его Игорь Попов описывает емко тремя фразами: "Имеет место сговор части олигархов с некоторыми фракциями. Их цель -- досрочные выборы. Олигархи, о которых идет речь, хотят воспользоваться выборами, чтобы обнулить свои долги перед государством и перед гражданами". На вопрос "Ъ", имеет ли он в виду Игоря Коломойского, когда говорит об "олигархах, желающих обнулить свои долги", господин Попов ответил: "И не только его".

В наиболее сложном положении оказались западные партнеры Украины, которые на словах продолжают поддерживать ее руководство, но им становится все труднее находить аргументы, почему это необходимо делать с прежним энтузиазмом.

"Скажу честно: перед приездом сюда я недооценивал, до какой степени цинизм, коррумпированность и безответственность свойственны украинской политике и крупному бизнесу,-- говорит "Ъ" дипломат, представляющий в Киеве одну из ключевых стран ЕС.-- История с блокадой Донбасса, с вытеснением из страны российских банков, гарантировавших Украине значительную часть внешних инвестиций, иллюстрирует именно безответственность части политического класса. Те, кто финансирует блокаду (а мы знаем, что это отнюдь не стихийная акция), нанесли удар в первую очередь по национальной экономике, а во вторую -- по территориальной целостности страны".

"Когда мы говорим с представителями властей, они это все признают. И вместе с нами возмущаются,-- продолжает европейский дипломат.-- Вот только ничего не могут поделать с этими радикалами и стоящими за ними политиками и олигархами".

"Не могут или не хотят?" -- уточнил "Ъ" у собеседника.

"Я вам дам дипломатичный ответ. Давайте считать, что не могут",-- сказал дипломат, не пытаясь при этом скрыть многозначительную улыбку.

Максим Юсин; Янина Соколовская, Киев