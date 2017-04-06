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Трамп не стал возлагать ответственность за химатаку в Идлибе на Москву
Фото: REUTERS
Глава американского государства Дональд Трамп дал понять, что не считает Москву причастной к предполагаемой химатаке в провинции Идлиб. «Я думаю, что все это очень печально. Согласно имеющейся информации, это совершила именно Сирия. Но для всех, кто в союзе с Сирией, это печально», - сказал он. По его словам, «вся информация» якобы указывает на вину Дамаска, поэтому, сказал Трамп, для России «это очень печальный день», передает ТАСС.
Зачем они (сирийские власти) это совершили, кто знает», - заявил президент США, добавив, что «в Сирии не должно было быть этого». Он не стал отвечать на вопрос, собирается ли контактировать с Москвой по поводу инцидента в Идлибе, так как «никогда не раскрывает то, что делает по военной линии». «Я просто об этом не болтаю», - сказал он, добавив, что не обсуждает, в частности, «как поступит с Сирией». Трамп вновь заявил об ответственности администрации Барака Обамы за ситуацию в регионе.
Напомним, западные страны, включая США, обвинили Дамаск в применении химоружия еще до расследования инцидента в Идлибе. Они требуют от СБ ООН принять меры, угрожая в противном случае действовать в обход Совбеза. Россия же считает, что необходимо установить факты, прежде чем бросаться обвинениями.
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