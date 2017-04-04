«Омерзительно!». Европейцы возмущены реакцией властей на взрыв в Петербурге

Французские пользователи социальных сетей возмущены тем, что власти республики не стали подсвечивать Эйфелеву башню в цвета российского флага в знак солидарности с семьями жертв теракта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости

«В какой-то момент Эйфелева башня окрасится в цвета российского флага, как было из-за других терактов?..», «Разве кровь русских менее важна, чем наша?», «На Эйфелевой башне гаснет свет, когда в Индонезии панда падает с эвкалипта, но когда гибнут наши русские братья …», «Ну что же, господин Олланд, ждать нам, что Эйфелева башня окрасится в цвета российского флага или подлизываетесь к НАТО ?», - написали пользователи соцсетей.

В комментариях пользователи отмечают, что в случаях с терактами в Бельгии, США и Великобритании Эйфелева башня и здание мэрии Парижа всегда окрашивались в цвета национальных флагов пострадавших от терроризма стран. Свои публикации пользователи сопровождают хэштегами #Неловко и #Отвращение.

В Германии также недовольны отсутствием реакции властей ФРГ на трагедию в Петербурге. Бранденбургские ворота также не стали подсвечивать в связи с терактом в России. «Дерьмовое лицемерие! Разве жизни русских менее ценны?! Как вы там в Берлине вообще можете в зеркало смотреться?». «Наше правительство слишком асоциально, чтобы показать нашу солидарность». «Санкт-Петербург, Россия, простите за вашу потерю. И простите за наше предательское правительство». «Факт того, что Бранденбургские ворота не подсвечены в цвета российского флага, свидетельствует о том, насколько омерзительны политические игры». «Вот так можно одной акцией или отсутствием этой акции показать двойные стандарты западного общества», - написали немецкие граждане в соцсетях.