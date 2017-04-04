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В Европарламент внесли поправку, блокирующую «безвиз» для Украины
Фото: AP Photo/ Christian Lutz
В Европарламенте зарегистрировали поправку, позволяющую блокировать безвизовый режим для Украины. С инициативой выступили депутаты от правой партии «Европа за свободу и прямую демократию». Об этом сообщает издание «Укринформ».
Вопрос предоставления украинским гражданам безвизового режима будет обсуждаться 5 апреля. 6 апреля будет принята соответствующая резолюция в ходе пленарного заседания законодательного органа ЕС в Страсбурге. Затем решение должен утвердить Совет Евросоюза, после чего подпись под документом должны поставить президент Европарламента и председательствующий в Совете ЕС представитель Мальты. Решение вступает в силу спустя 20 дней после публикации. Предполагается, что облегченный визовый режим будет введен для граждан Украины в июне 2017 года.
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