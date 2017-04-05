Совбез ООН проведет 5 апреля заседание по химической атаке в Сирии

Совет Безопасности ООН проведет в среду, 5 апреля, экстренное открытое заседание для обсуждения сообщений о химической атаке, предположительно совершенной в сирийской провинции Идлиб. Об этом, как передает ТАСС, объявила постпред США Никки Хейли , председательствующая в СБ в этом месяце.

По ее словам, заседание планируется провести в формате открытого брифинга в 10:00 (17:00 мск). «Мы перенесем брифинг и консультации по Колумбии на вторую половину дня, чтобы провести эту экстренную встречу, и мы надеемся получить как можно больше информации по атаке в Сирии», — заявила Хейли.

Созвать экстренное заседание Совбеза потребовал МИД Франции во вторник, 4 апреля, в тот же день, когда стало известно о «газовой атаке».

Сообщалось, что самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате погибли минимум 58 человек, пострадали около 200.

Оппозиция обвинила в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.