В Минобороны рассказали об ударе сирийских ВВС по арсеналам с химоружием

Игорь Конашенков. Сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. Там находились арсеналы боеприпасов с химоружием, которое доставлялось в Ирак, заявил в среду, 5 апреля, официальный представитель Минобороны России

По словам генерала, удар сирийских ВВС был зафиксирован средствами объективного контроля воздушного пространства в период с 11:30 до 12:30.

Конашенков уточнил, что на территории склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Он отметил, что боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо.

Во вторник, 4 апреля, стало известно о «газовой атаке» в провинции Идлиб. Утверждалось, что самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали около 200.

Сирийская оппозиция обвинила в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.