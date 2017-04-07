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Китайской делегации не хватило комнат в поместье Трампа
Фото: maralagoclub.com
В поместье президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич в американском штате Флорида, где пройдет встреча главы Белого дома и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, не хватило комнат для китайской делегации. Об этом стало известно из беседы пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера с журналистами на борту президентского самолета.
Представители прессы сопровождали Дональда Трампа во Флориду на двухдневный саммит с председателем КНР, передает РИА Новости. По словам Спайсера, "председатель Си и делегация были приглашены в "Мар-а-Лаго", но им не хватило комнат, так что пришлось снимать номера в ближайшей гостинице".
Ожидается, что первоочередное внимание на переговорах лидеров США и Китая будет уделено ракетной и ядерной программам Северной Кореи, а также торговым отношениям их государств.
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