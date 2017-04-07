Китайской делегации не хватило комнат в поместье Трампа

Представители прессы сопровождали Дональда Трампа во Флориду на двухдневный саммит с председателем КНР, передает РИА Новости. По словам Спайсера, "председатель Си и делегация были приглашены в "Мар-а-Лаго", но им не хватило комнат, так что пришлось снимать номера в ближайшей гостинице".

Ожидается, что первоочередное внимание на переговорах лидеров США и Китая будет уделено ракетной и ядерной программам Северной Кореи, а также торговым отношениям их государств.