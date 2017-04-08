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СМИ рассказали о возможном размещении США ядерного оружия в Южной Корее

США может разместить ядерное оружие в Южной Корее
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Совет по национальной безопасности США передал президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам Соединённых Штатов Америки на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включат возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее, сообщает NBC со ссылкой на несколько источников в разведке и Пентагоне.
Более того, телеканал утверждает, что в докладе есть вариант устранения северокорейского лидера Ким Чен Ына. Документ был подготовлен для Трампа в преддверие визита китайского лидера Си Цзиньпина в США.
Как утверждает телеканал, эти два варианта могут быть использованы США лишь в том случае, если кооперация с Китаем по сдерживанию Северной Кореи не сложится. Если же взаимодействие наладится, то на Пхеньян предполагается воздействовать с помощью санкций и дипломатии.
Ранее общаясь с журналистами по итогам переговоров лидеров США и Китая, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США стремятся к сотрудничеству с Китаем по КНДР, но не исключают того, что пойдут и по собственному пути, если это сотрудничество не сложится.
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Пентагон
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