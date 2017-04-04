В США кинотеатры покажут фильм "1984" в знак протеста против Трампа

Почти 200 кинотеатров на территории США во вторник покажут фильм, снятый по книге британского писателя Джорджа Оруэлла "1984" в знак протеста против политики президента страны Дональда Трампа , передает телеканал NBC News со ссылкой на организаторов акции.

Ранее сообщалось, что изданный около 70 лет назад роман "1984" стал бестселлером после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и был официально распродан с торговой площадки Amazon.

Сообщается, что акция пройдет в 185 городах США, а также в Канаде, Англии, Швеции, Нидерландах и Хорватии. По данным телеканала, организаторы запланировали акцию на 4 апреля, так в этот день начинаются события в книге Оруэлла.

Роман "1984" был издан в 1949 году и является одним из известнейших произведений в жанре антиутопии. Роман печатался на русском языке в советском журнале и выходил в нескольких переводах на русский язык в 1980 годах. На основе популярного произведения в 1978 году был опубликован сиквел "1985", который написал британский писатель Энтони Берджесс