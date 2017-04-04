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В США кинотеатры покажут фильм "1984" в знак протеста против Трампа
Фото: © AP Photo/ Evan Vucci
Почти 200 кинотеатров на территории США во вторник покажут фильм, снятый по книге британского писателя Джорджа Оруэлла "1984" в знак протеста против политики президента страны Дональда Трампа, передает телеканал NBC News со ссылкой на организаторов акции.
Ранее сообщалось, что изданный около 70 лет назад роман "1984" стал бестселлером после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и был официально распродан с торговой площадки Amazon.
Сообщается, что акция пройдет в 185 городах США, а также в Канаде, Англии, Швеции, Нидерландах и Хорватии. По данным телеканала, организаторы запланировали акцию на 4 апреля, так в этот день начинаются события в книге Оруэлла.
Роман "1984" был издан в 1949 году и является одним из известнейших произведений в жанре антиутопии. Роман печатался на русском языке в советском журнале и выходил в нескольких переводах на русский язык в 1980 годах. На основе популярного произведения в 1978 году был опубликован сиквел "1985", который написал британский писатель Энтони Берджесс.
Фильм-антиутопия "1984" был снят режиссером Майклом Рэдфордом в 1984 году.
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