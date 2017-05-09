Гражданская акция "Бессмертный полк" в 2017 году в Литве станет третьей по счету, желающих присоединиться к акции и поддержать ее становится все больше, сказала РИА Новости инициатор и координатор проекта в Вильнюсе Татьяна Афанасьева-Коломиец.

"Если два года назад нас было 11 человек, то в этом году нас станет больше. А само решение о том, что мы будем организовывать акцию "Бессмертный полк" родилось в школе на родительском собрании", — сказала координатор акции РИА Новости.

Сегодня инициаторы гражданского проекта в Литве объединились со всеми координаторами "Бессмертного полка" в Европе, к ней присоединилась общественная организация "Мосты поколений", в которую входят родители и старшеклассники Вильнюсских школ, общественная организация российских граждан "Россы", священнослужители и работники храмов, а также волонтеры.

В этом году акция "Бессмертный полк" состоится 9 мая в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Шяуляй, Алитусе. В Вильнюсе колонна "Бессмертного полка" пройдет по Антакальнисскому кладбищу до главного воинского мемориала.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Томске. С каждым годом география "Бессмертного полка" расширяется, включая все новые города и страны. В этом году акция впервые проходит также в Боснии и Герцеговине, шествие в первый раз проведут также отдельные города США и стран Европы.

В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты третьего Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. На трех террасах южного склона и 14 террасах восточного склона на братских могилах установлены 287 надгробных плит из красного гранита с фамилиями погибших солдат. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять героев Советского Союза.

В Панеряйском лесу нацистами с середины 1941 года и до конца августа 1944 года было убито порядка 70 тысяч евреев, там же остались лежать свыше 29 тысяч людей других национальностей, в том числе русские, литовцы, поляки, цыгане. На месте расстрелов высится мемориал под открытым небом, первые памятники которого были установлены в 1948 году. В 2013 году мемориал был полностью восстановлен и приведен в порядок.