Постпред США в ООН не видит политического решения в Сирии

"Нет никакой возможности найти политическое решение [в Сирии] с Асадом во главе режима. Просто, если вы взгляните на его действия, если вы посмотрите на ситуацию, сложно будет увидеть мирное и устойчивое государство с Асадом", - сказала Хейли.

Ранее Хейли заявила о готовности США к новым действиям против режима Асада.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по аэродрому Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс. По последним данным, погибли семь сирийских военных, территория авиабазы получила серьезные повреждения.