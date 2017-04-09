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Газета.Ru

Постпред США в ООН не видит политического решения в Сирии

Постпред США в ООН не видит политического решения в Сирии
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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что не видит возможности политического урегулирования в Сирии, пока страну возглавляет Башар Асад. Об этом она рассказала в интервью CNN.
"Нет никакой возможности найти политическое решение [в Сирии] с Асадом во главе режима. Просто, если вы взгляните на его действия, если вы посмотрите на ситуацию, сложно будет увидеть мирное и устойчивое государство с Асадом", - сказала Хейли.
Ранее Хейли заявила о готовности США к новым действиям против режима Асада.
В ночь на 7 апреля США нанесли удар по аэродрому Шайрат ВВС Сирии в провинции Хомс. По последним данным, погибли семь сирийских военных, территория авиабазы получила серьезные повреждения.
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