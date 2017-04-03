Белый дом выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Петербурге

Шон Спайсер. США осуждают взрыв в петербургском метро и выражают соболезнования семьям погибших. Об этом, как передает РИА Новости, заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома

По его словам, президент Дональд Трамп был проинформирован о совершенной атаке. США осуждают этот ужасный акт насилия. Наши мысли и молитвы вместе с российскими гражданами, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семьями погибших», — отметил Спайсер.

Официальный представитель администрации сказал, что подобные атаки «напоминают нам о том, что мировое сообщество должно работать сообща» для противодействия этим угрозам. Спайсер добавил, что США готовы предложить помощь России, которая может понадобится для расследования.

В ответ на вопрос журналистов, общались ли лидеры двух государств после взрыва, он уточнил, что Трамп пока не разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным , но с Россией связывалась его команда.

Сам Трамп, беседуя с журналистами, ранее назвал взрыв в петербургском метрополитене «ужасной вещью», передает Reuters.

Днем в понедельник, 3 апреля, произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями петербургского метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт». Позднее на станции «Площадь Восстания» была обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России («Террористический акт»). Путин заявил, что проверяются все версии, в том числе теракт.