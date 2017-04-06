Бранденбургские ворота подсветили в цвета российского флага без ведома властей

Один из символов Берлина Бранденбургские ворота подсветили в цвета российского триколора без ведома немецких властей. На сайте Национал-демократической партии Германии в Facebook появилось видео с этой акции. «Если берлинские власти не хотят почтить память жертв [теракта] в Санкт-Петербурге, давайте это сделаем мы», — написали неонацисты.

Власти Германии приняли решение не подсвечивать Бранденбургские ворота в знак солидарности с Россией после взрыва в петербургском метро, как это делалось ранее, когда террористические атаки были совершены в других европейских странах.

В понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда петербургского метро в перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» сработало взрывное устройство. Погибли 14 человек, ранены более 50.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.