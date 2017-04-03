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Трамп прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга
Дональд Трамп назвал теракт в Санкт-Петербурге «совершенно ужасным событием». Слова президента США передает газета The Washington Post.
«Это ужасно. Ужасное событие. Это происходит по всему миру. Совершенно ужасное событие», - заявил Трамп.
3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Погибли 10 человек, еще около 40 человек получили ранения. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Полицейские предотвратили еще один взрыв на станции «Площадь Восстания». Взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования семьям жертв теракта.
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