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Верховный суд США отказался рассматривать дело Виктора Бута
Фото: AFP 2017/ Christophe Archambault
Верховный суд США отказался рассматривать дело российского гражданина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы по ряду статей, свидетельствуют документы суда.
Дело Бута значится в списке дел, в истребовании которых из производства нижестоящего суда отказано. Обоснований своего решения суд не привел.
Верховный суд США ранее зарегистрировал апелляцию, поданную от лица Бута. Прошению был присвоен номер в списке дел к слушанию, что является формальным подтверждением того, что суд приступил к рассмотрению дела.
Россия также подала так называемую дружественную аргументацию (Amicus curiae) в поддержку обращения по делу Бута, обосновывая, почему его дело должно быть пересмотрено. По словам адвоката Бута Алексея Тарасова, российское обращение касается "норм международного права, в частности, экстерриториальной юрисдикции".
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