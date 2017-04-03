Трамп проигнорировал вопрос о звонке Путину в связи с терактом в метро Петербурга

Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналиста во время пресс-конференции, посвященной его встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Когда журналист спросил Трампа, связывался ли он с президентом России Владимиром Путиным в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, президент США промолчал.

Напомним, сегодня днем в Санкт-Петербурге в вагоне на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. В результате взрыва пострадали 48 человек. По данным НАК, погибли 9 человек. Остальные пострадавшие находятся в больнице.