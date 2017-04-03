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Трамп проигнорировал вопрос о звонке Путину в связи с терактом в метро Петербурга
Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналиста во время пресс-конференции, посвященной его встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Когда журналист спросил Трампа, связывался ли он с президентом России Владимиром Путиным в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, президент США промолчал.
Напомним, сегодня днем в Санкт-Петербурге в вагоне на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. В результате взрыва пострадали 48 человек. По данным НАК, погибли 9 человек. Остальные пострадавшие находятся в больнице.
По данному факту возбуждено дело по статье "Теракт". Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск по подозрению в подготовке теракта в метрополитене двоих человек.
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