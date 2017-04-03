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В Киеве заявили о намерении приравнять крымчан к террористам
Украинские власти могут приравнять жителей Донбасса и граждан России из Крыма к террористам. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Апостроф» со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
В ведомстве информировали, что обладатели украинских паспортов из этих регионов смогут без виз ездить в ЕС, в случае снятия Брюсселем ограничений. Но, вместе с тем, в миграционной службе подчеркнули, что наличие гражданства другого государства или документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «может быть мотивом для возбуждения уголовного дела, например, по подозрению в террористической деятельности».
11 марта глава представительства ЕС в Киеве Хюг Мингарелли заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом для граждан Украины должен вступить в силу до конца июня 2017 года. «В принципе, решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану», — заверил он.
Дипломат также напомнил, что обладателей украинских биометрических паспортов при въезде в Шенгенскую зону могут попросить предъявить доказательства оплаты мест проживания или подтвердить наличие достаточного количества денег. Если они не выполнят требования, им может быть отказано во въезде.
В декабре 2016-го президент Украины Петр Порошенко назвал введение безвизового режима с Европейским союзом шагом к возвращению Крыма и Донбасса. «Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ», — объяснил тогда глава государства.
Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей.
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