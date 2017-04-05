Меланшон выиграл дебаты кандидатов в президенты Франции

Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон выиграл состоявшиеся во вторник, 4 апреля, предвыборные дебаты, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV. За политика, представляющего левое движение «Непокоренная Франция», отдали голоса 25 процентов респондентов.

Вместе с тем, пишет «Интерфакс», результаты данного опроса значительно разнятся с итогами онлайн-голосования, проведенного французскими СМИ. К примеру, на сайте издания Figaro 52 процента респондентов отдали предпочтение Фийону, тогда как Меланшон набрал 16 процентов.

Выборы президента Франции пройдут 23 апреля, второй тур, если потребуется, состоится 7 мая. Основными кандидатами считаются Макрон, Фийон и Ле Пен.

В отношении супруги Фийона Пенелопы 28 марта было начато официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве. За две недели до этого было открыто расследование и в отношении самого Фийона. Он подозревается в хищении и растрате государственных средств. Позже его также заподозрили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.