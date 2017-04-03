Советник Обамы объяснила молчание о «вмешательстве России» в выборы в США

Американская администрация Барака Обамы в ходе выборов президента США молчала о якобы вмешательстве России, чтобы не "посеять сомнения" в демократичности процесса выборов, завила в интервью изданию Politico советник экс-президента по терроризму Лиза Монако.

"Есть теория, что мы ничего не сделали, я с этим не согласна. Мы были сфокусированы на том, чтобы удостовериться, что процесс выборов не подрывался. Каким бы еще ни был предмет дебатов относительно мотивов, мы знаем, и все согласились, что одной из целей России было подорвать уверенность в нашем демократическом процессе, посеять разлад и замешательство", — заявила Монако.

"И таким образом мы осознавали, что сделаем за них эту работу, создавая партийную дискуссию по этому поводу", — добавила она.

Ранее директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы США и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.