Главное сейчас
Главные события у вас в почте
ФБР создаст спецотдел по России
Федеральное бюро расследований (ФБР) планирует создать специальный отдел, который будет заниматься расследованиями дел о «российском вмешательстве» в президентские выборы. Подразделение приступит к работе уже в мае. Об этом пишет Financial Times.
По словам одного агента из ФБР, данное подразделение будет «предназначено для увеличения ресурсов».
К работе в спецотделе ФБР соберет около 20 своих агентов со всей страны. Контролировать их работу будет специалист по контрразведке. Каждый день он будет отчитываться пред заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом, а также раз в неделю докладывать о деятельности службы непосредственно директору бюро Джеймсу Коми.
В марте Коми официально заявил, что ФБР занимается расследованием «вмешательства России в выборы» и «связей Трампа с РФ».
«ФБР в рамках нашей контрразведывательной миссии расследует усилия российского правительства по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Это включает расследование любых связей между лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа, и российским правительством, а также вопрос о том, была ли какая-либо координация между предвыборным штабом и усилиями РФ», - сказал он.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Деловая газета "Взгляд"
-
Свободная пресса
-
РЕН ТВ