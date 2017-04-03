ФБР создаст спецотдел по России

По словам одного агента из ФБР, данное подразделение будет «предназначено для увеличения ресурсов».

К работе в спецотделе ФБР соберет около 20 своих агентов со всей страны. Контролировать их работу будет специалист по контрразведке. Каждый день он будет отчитываться пред заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом , а также раз в неделю докладывать о деятельности службы непосредственно директору бюро Джеймсу Коми.

В марте Коми официально заявил, что ФБР занимается расследованием «вмешательства России в выборы» и «связей Трампа с РФ».