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Япония созывает экстренное заседание СНБ в связи с ракетным запуском в КНДР
Фото: AP Photo/ Korean Central News Agency
Правительство Японии созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с новым ракетным испытанием в КНДР, сообщило информационное агентство Киодо.
"Правительство утром 5 апреля решило созвать в официальной резиденции премьера совещание заинтересованных ведомств Совета национальной безопасности в связи с пуском в Северной Корее баллистической ракеты", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на правительственный источник.
Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. По данным Тихоокеанского командования ВС США, Северная Корея запустила баллистическую ракету среднего радиуса. Как сообщили военные Южной Кореи, баллистическая ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров. Власти Японии осудили новое ракетное испытание в КНДР и заявили свой протест Пхеньяну.
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