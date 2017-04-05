Генштаб Южной Кореи: КНДР осуществила пуск ракеты средней дальности типа "Пуккыксон-2"

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности типа KN-15 "Пуккыксон-2". Об этом говорится в сообщении для прессы, опубликованном в среду Комитетом начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

"КНДР запустила ракету из района города Синпхо провинции Хамгён-Намдо в 06:42 утра (12:42 мск). Ее тип определен как KN-15, по северокорейской классификации - "Пуккыксон-2", - отмечается в документе.

В нем также говорится, что время полета составило девять минут, дальность - 60 км, а максимальная высота - 189 км. "Пока рано говорить о том, был ли запуск удачным", - сообщили в КНШ. По его данным, пуск был обнаружен кораблем южнокорейских ВМС, оборудованным многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также системой раннего предупреждения ВВС страны.

По мнению авторов документа, целью запуска является испытание баллистических технологий, а его время приурочено к предстоящему саммиту КНР и США.