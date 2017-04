WP: Китай хочет предложить США политику невмешательства и инвестиции

Пекин хочет предложить администрации президента США Дональда Трампа политику невмешательства в дела Китая в регионе в обмен на сотрудничество и инвестиции. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание подтверждает ранее опубликованную газетой The New York Times информацию о том, что ключевую роль в организации предстоящей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа сыграл Джаред Кушнер . Именно в его офисе в небоскребе Trump Tower 9 и 10 декабря прошлого года состоялись контакты американской стороны с послом Китая в США Цуй Тянькаем и членом Госсовета КНР Ян Цзечи . "В ходе этой встречи Ян Цзечи обозначил предложения. Китай хочет, чтобы администрация Трампа приняла концепцию "новой модели отношений великих держав" - идею Си Цзиньпина, направленную на избежание конфликтов и сотрудничество", - утверждает The Washington Post.