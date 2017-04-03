Трамп рассказал о неоднократных рукопожатиях с Меркель

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, который произошел в Белом доме во время протокольной съемки с канцлером ФРГ Ангелой Меркель . В интервью The Financial Times он заявил, что несколько раз пожал ей руку до того, как журналисты попросили это сделать непосредственно перед камерой.

Встречу с Меркель он назвал превосходной. «Я около пяти раз пожал ей руку, и затем мы сидели на двух стульях. И, наверное, репортер сказал пожать ей руку. Я этого не услышал», — приводит ТАСС слова Трампа.

Встреча Трампа и Меркель состоялась 17 марта в Вашингтоне. В ходе протокольной съемки в Овальном кабинете Трамп проигнорировал процедуру рукопожатия на глазах журналистов. Несмотря на то, что Меркель спросила: «Хотите пожать руки?», президент США покивал и продолжил улыбаться.

В Белом доме объяснили произошедшее том, что американский лидер не расслышал вопроса канцлера. При этом, как отмечалось, политики жали друг другу руки во время приезда Меркель в Белый дом.