Премьер Вучич побеждает на выборах в Сербии

Премьер-министр Сербии Александр Вучич побеждает на выборах президента Сербии с результатом 58,1%.

Об этом заявили СМИ страны со ссылкой на экзит-поллы.

Итоги голосования будут опубликованы в течение четырех суток после закрытия избирательных участков.

Ранее данные социологических опросов также свидетельствовали о поддержке действующего премьер-министра страны Александра Вучича, которому отдавали предпочтение 54% опрошенных, сообщает ТАСС.

Кроме него в тройку лидеров вошли бывший омбудсмен Саша Янкович с 13,8% голосов избирателей и студент-социолог Лука Максимович с 9,3%.

Если соотношение останется таким, то второго тура не будет, поскольку для победы на выборах необходимо простое большинство голосов.

Наблюдение за выборами президента вели 1 995 местных наблюдателей, 126 иностранных наблюдателей из 25 организаций. При этом, отмечается, что нарушений почти не было.