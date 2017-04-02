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Премьер Вучич побеждает на выборах в Сербии
Премьер-министр Сербии Александр Вучич побеждает на выборах президента Сербии с результатом 58,1%.
Об этом заявили СМИ страны со ссылкой на экзит-поллы.
Итоги голосования будут опубликованы в течение четырех суток после закрытия избирательных участков.
Ранее данные социологических опросов также свидетельствовали о поддержке действующего премьер-министра страны Александра Вучича, которому отдавали предпочтение 54% опрошенных, сообщает ТАСС.
Кроме него в тройку лидеров вошли бывший омбудсмен Саша Янкович с 13,8% голосов избирателей и студент-социолог Лука Максимович с 9,3%.
Если соотношение останется таким, то второго тура не будет, поскольку для победы на выборах необходимо простое большинство голосов.
Наблюдение за выборами президента вели 1 995 местных наблюдателей, 126 иностранных наблюдателей из 25 организаций. При этом, отмечается, что нарушений почти не было.
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