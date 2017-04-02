Император Акихито неожиданно прогулялся по Токио с женой

Император Японии Акихито и его супруга императрица Митико ненадолго покинули дворец в Токио, чтобы полюбоваться цветущей сакурой. Как пишет газета "Асахи", этим они удивили случайных прохожих.

Сообщается, что императорская чета покинула пределы дворца примерно в 7:30 в сопровождении охраны. Около 10 минут пара гуляла, любуясь цветами. Моментально прогулка привлекла внимание прохожих, репортеров и любителей утренних пробежек.

Некоторым из них даже удалось сфотографировать чету. В завершение Акихито обратился к прохожим с небольшой речью, после чего пара попрощалась со всеми присутствующими и направилась в свои покои.

Ранняя утренняя прогулка — ежедневная традиция Акихито и Митико, с которой начинается их строго расписанный распорядок. Обычно они совершают ее по территории дворца и лишь изредка выходят для этого за его пределы, передает ТАСС.