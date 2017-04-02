Испанский ресторан объяснил отказ в обслуживании группы русских женщин

Ресторан Sagardi в Мадриде отказал в обслуживании группе женщин из русскоязычного сообщества из-за неподобающего для подобных встреч формата заведения. Об этом сообщается на странице Grupo Sagardi в Facebook.

«Как уже сообщили самой клиентке… тип вечеринки, которую заказывали, не соответствует характеристикам заведения, ресторану, и поэтому — и только поэтому — ее не провели в нашем помещении», — цитирует РИА Новости заявление.

При этом в самом ресторане отвергли обвинения в отказе обслужить русскоязычных женщин. По словам представителя заведения, женщины сами отменили мероприятие без объяснения причин. «Девушки сами позвонили, чтобы аннулировать бронирование, хотя оно еще не было подтверждено. Единственное, что мы сказали, что нужно подождать, чтобы подтвердить его», — уточнили ТАСС в ресторане.

«Мы не аннулировали никаких заказов по расистским или ксенофобским мотивам. Мы не говорили, что они не могут войти в ресторан или что этот ресторан — не для русскоязычных людей. Это все неправда, мы никогда бы такого не сказали», — добавил представитель заведения.

2 апреля одна из организаторов мероприятия Анастасия Самоторова сообщила, что менеджер ресторана отказала в обслуживании, объяснив это тем, что «люди происхождением из России — "не формат" заведения Sagardi, и не приветствуются в его ресторанах». Позднее с Самоторовой связался владелец группы ресторанов Sagardi Иньяке Виньяспре и принес извинения за сотрудника. Он подчеркнул, что компания не поддерживает националистических высказываний в адрес русского сообщества, и предложил все же провести мероприятие.