Техника не распознала отпечатков пальцев президента Армении на выборах

Курьезный случай произошел при голосовании президента Армении Сержа Саргсяна на проходящих в воскресенье выборах в Национальное собрание (парламент): электронная техника не распознала отпечатков его пальцев, сообщает агентство Sputnik Армения.

Перед голосованием Саргсян поднес пальцы к электронному устройству, которое не распознало его отпечатков. Прибор не распознал все десять пальцев президента.

Один из российских журналистов, следивших за ходом голосования, поинтересовался: "Как долго это будет длиться?". "Это не в моей компетенции", — ответил Саргсян.

После долгой процедуры распознания отпечатков пальцев Саргсян предъявил членам избирательной комиссии паспорт, который электронное устройство тоже распознало с трудом. Только после этого президенту Армении выдали талон, и он смог пройти к избирательной кабинке и сделать свой выбор.

Выборы в Национальное собрание Армении, проходящие в воскресенье, стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводится только по пропорциональной системе. В 13 избирательных округах Армении сформированы более 2 тысяч избирательных участков. Общее число избирателей составляет более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.