Во Французской Гвиане протестующие добиваются автономии для региона

Протестующие во Французской Гвиане выставили политическое требование и попросили предоставить региону автономию, передает агентство Франс Пресс.

Протесты и забастовки во Французской Гвиане идут вторую неделю. До сих пор местные жители выдвигали лишь социально-экономические требования: они добивались крупномасштабной инвестиционной программы, улучшения медицинской помощи, качества образования и социальной защиты.

"Требуем от президента и правительства начать переговоры с гвианским обществом, а затем начать открытое и прозрачное обсуждение, целью которого будет предоставление особого статуса Гвиане, слишком удаленной от центров принятия решений в материковой Франции", — приводит агентство заявление одного из лидеров протестующих Дави Римана.

Сейчас Французская Гвиана — крупнейшее заморское владение Франции — имеет статус заморского департамента, то есть рассматривается наравне с обычными департаментами в европейской части Франции и считается частью Евросоюза . Здесь в полной мере действует французское законодательство. Некоторые территории Франции имеют больше самостоятельности, например Корсика или заморские сообщества — пять самоуправляемых островных территорий в Атлантике и Тихом океане.

Как сообщает издание France Guyane, протестующие начали переговоры с представителями французского правительства. Им предстоит выработать общую позицию, которая затем будет представлена населению региона — после чего эта позиция будет документально оформлена как соглашение.

Результат переговоров ожидается к раннему утру (в обед мск), сообщает издание.

В конце недели во Французскую Гвиану прибыли глава МВД Франции Маттиас Фекль и министр заморских территорий Эрика Барейт, которые сообщили о готовности центральных властей влить в экономику Французской Гвианы 1 миллиард евро.

Во Французской Гвиане находится европейский космодром "Куру". Из-за протестов пуски с него 23 марта приостановили.