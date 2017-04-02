СМИ: Аэропорты и электростанции Британии усилили меры безопасности из-за угрозы теракта

Аэропорты и атомные электростанции Великобритании перешли на усиленный режим безопасности в ближайшие 24 часа из-за опасности террористической атаки.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что сотрудники спецслужб распространили предупреждения, где говорится, что террористы могли разработать способ обхождения проверки безопасности в аэропортах.

Ранее власти Великобритании ввели запрет на провоз электронных устройств крупнее мобильных телефонов в ручной клади на авиарейсах, следующих в страну из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.