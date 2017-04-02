Президент Парагвая отстранил от должности главу МВД и полиции после протестов

После протестов, в результате которых погиб один человек, президент Парагвая Орасио Картес отправил в отставку министра внутренних дел Тадео Рохаса и руководителя национальной полиции Криспуло Сотело, сообщает Reuters.

Кроме того, по данным агентства, по факту смерти человека в ближайшее время будет начато расследование.

«Мы работаем над тем, чтобы установить ответственных за происшествие», — сообщил временно исполняющий обязанности главы МВД Лоренцо Лескано.

Ранее стало известно, что в ходе протестов против поправок президента страны о перевыборах полиция Парагвая открыла огонь, один человек погиб.